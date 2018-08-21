الصحة تؤمن ٤٠٠ ألف وجبة للمرضى وموظفيها بالحج

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة المكرمة

أمَّنت وزارة الصحة أغذية المرضى والموظفين في مستشفياتها ومراكزها ومرافقها في المشاعر المقدسة بـ١٢ موقعاً، جاء ذلك ضمن جهود لجنة التغذية ب”الصحة” لموسم حج ١٤٣٩هـ.

وأوضحت “الصحة” بأن أقسام خدمات التغذية في المشاعر المقدسة تم افتتاحها وتجهيزها منذ مطلع شهر ذي القعدة، مبينة أن تلك المواقع مزودة بكاميرات للمراقبة لتتبع سلسلة إنتاج الغذاء بعدد 110 كاميرات ذكية تعمل بمواقع إعداد الطعام لضبط جودة وسلامة الغذاء المقدم ومراقبة لإعداد وتقديم الوجبات الغذائية للمرضى والمنتدبين.

وتنتج هذه المواقع خلال موسم الحج أكثر من ٤٠٠ ألف وجبة غذائية كاملة ( إفطار وغداء وعشاء) ، يتم تقديمها في ٢٢ صالة طعام حيث تشتمل تلك الوجبات على ١٧٦ صنفاً غذائياً اختيارياً حسب حالة مستحق التغذية.

وأكدت “الصحة” أن هذه الوجبات يتم إعدادها وفق شروط ومواصفات للتغذية والاشتراطات الصحية ووفق إجراءات ومعايير صحية عالية بالإشراف والمتابعة والتنفيذ.

وتتم هذه العملية مع متعهدين من أصحاب الخبرة والكفاءة بتغذية المستشفيات حيث يلتزم المتعهد بالحج بتأمين وبتحضير مواد غذائية ونظافة وصيانة وتجهيزات وأدوات وعمالة وإعداد وطهي يقوم بها أكثر من ٦٠٠ عامل يحملون شهادات صحية وتدريب على تداول سلامة الغذاء وتطبيق اشتراطات صحية لضمان سلامة الغذاء المقدم.

وأوضحت الصحة أن تلك الإجراءات تتم تحت إشراف مختصين بالغذاء والتغذية مرشحين من مديريات الشؤون الصحية بالمناطق بعدد ٩٦ مرشحاً مختصاً بالتغذية ضمن القوى العاملة الصحية المرشحة للعمل بموسم الحج بمنى وعرفات.

وتنفذ “الصحة” خطة تغذية متكاملة يتم تطبيقها أثناء الحالات الحرجة بنظام التغذية الأنبوبية المغلق والمفتوح عبر مضخات أنبوبية لتغذية المرضي بالعناية المركزة لكل مستشفى وتدريب أخصائيي التغذية عليها.

كما تم تعزيز أقسام الطوارئ والتنويم وضربات الشمس بوجبات الإجهاد الحراري مراعاة

للظروف الجوية الحارة للإصابات المنومة من الحجاج وتطبيق خطة الطوارئ للتغذية والتدريب عليها عند الحاجة ولتطوير القدرات المهنية والتخصصية لمنسوبي أقسام التغذية عبر تنفيذ ٢٥ دورة تدريبية تخصصية بتغذية الحشود والسلامة الغذائية والاشتراطات الصحية تم تنفيذها

بالمشاعر المقدسة (منى/ وعرفات) بهدف تقديم تغذية آمنه وصحية وسليمة ووفق الحالة الصحية للمرضى.