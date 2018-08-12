الصحة تجند 30 ألف عنصر بشري لخدمة الحجيج

المواطن - واس

تعد خدمات الرعاية الصحية لحجاج بيت الله الحرام على قمة أولويات وزارة الصحة، حيث تشهد هذه الأيام من كل عام جهوداً متواصل ومكثفة من الكوادر البشرية مدعومة بالتقنيات الطبية الحديثة، لخدمة ضيوف الرحمن، وفق توجيهات حكومة خادم الحرمين الشرفين -حفظها الله-، والمؤطرة بتسخير الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

وتقدم الصحة خدماتها خلال موسم الحج الحالي 1439 هـ عبر منظومة متكاملة تشمل الخدمات الوقائية والإسعافية والعلاجية المتطورة، وتدعيم جميع منشآتها بقوى عاملة إشرافية وطبية وفنية من ذوي الكفاءات العالية والمتميزة.

وبلغ مجموع القوى العاملة “29495” من كلا الجنسين لحج هذا العام بواقع 780 من الأطباء الاستشاريين بمختلف التخصصات الطبية الفرعية والدقيقة، إضافة إلى “1248” طبيب أخصائي، وأطباء عاميين و “2718”، كما بلغ عدد العاملين بوحدات الصيدلة “1428”، ودعمت “الصحة” المرافق الصحية بالمشاعر المقدسة ووحدات التمريض من كلى الجنسين بـ “3553” كادراً، وبلغ العاملين بوحدات المختبر “1173” فنيا وأخصائيا.

ودُعمت أقسام التغذية بعدد “198” أخصائيا بجميع المستشفيات، إضافةً إلى “5587” إدارياً لدعم الجهود الفنية خلال موسم الحج، وعدد “1491” سائقاً لعربات الإسعاف والنقل العام، وكذلك “165” مهندساً بمختلف التخصصات.

و حظي برنامج العمل التطوعي بـ”الصحة” بمشاركة ما يقارب “700” متطوع ومتطوعة يقدمون خدمات صحية وأعمال إنسانية نبيلة لضيوف الرحمن.

وأكدت وزارة الصحة أن برنامج المشاركة المجتمعية يهدف إلى التنمية الاجتماعية ضمن مبادرات تطوعية تعزز الخدمات المقدمة للحجيج وفق رؤية المملكة 2030.