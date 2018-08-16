الصحة تجهز 12 مركزاً للمراقبة الصحية لموسم حج هذا العام

المواطن - واس

كثفت وزارة الصحة استعداداتها لتوفير الرعاية الصحية لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1439هـ، حيث أعلنت عن تجهيز 12 مركزاً للمراقبة الصحية تتواجد في المنافذ الجوية والبحرية والبرية يعمل فيها أكثر من 1750 طاقماً صحياً وتضم 19 عيادة طبية وتقدم خدماتها للحجاج على مدار 24 ساعة.

وتقوم هذه المراكز وفقا لوزارة الصحة بالعديد من المهام ومنها التأكد من الشهادات الصحية للحجاج، وتقديم العلاج الوقائي للحمى المخية الشوكية، إضافة إلى الفسح الصحي لوسائل النقل وكذلك توعية الحجاج، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية الطارئة والإسعافية للحجاج، وأيضاً تحويل الحالات المرضية إلى المستشفيات المخصصة حيث تتوفر سيارات إسعاف مجهزة بالمنافذ .