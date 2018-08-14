الصحة تخصص موقعاً إلكترونياً بعدة لغات لإرشاد الحجاج

المواطن - واس

خصصت وزارة الصحة موقعًا إلكترونيًا للحج يضم عددًا من النصائح التوعوية التي يحتاجها ضيوف الرحمن بعدة لغات على الرابط : (هنا) .

ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة التي تقدمها لضيوف الرحمن ، حيث تقدم مجموعة من النصائح والإرشادات صحية في حملتها التوعوية “حج بصحة”، حيث ركزت اهتمامها على أكثر الحالات المتوقع أن يتعرض لها الحجاج، ومنها حالات ضربات الشمس والتسمم الغذائي.

وصممت الصحة رسائل التوعوية في موقعها الإلكتروني ، شمل أنواع اللقاحات المطلوبة قبل الحج، وإرشادات أثناء الحج ، وتعليمات لمرضى الأمراض المزمنة وكيفية التعامل معها بالحج ، وللمرأة والطفل.

كما تقدم الصحة رسومات مبسطة ، ورسائل قصيرة بعدة لغات تشتمل نصائح وإرشادات للحجاج تدعوهم للعمل بها تجنباً لحالات التسمم الغذائي وضربات الشمس.

يذكر أن “الصحة” أطلقت حملة بعنوان “حج بصحة” على تويتر، قدمت من خلالها الكثير من الرسائل التوعوية والصحية، وشهدت تفاعلاً من الكثيرين.