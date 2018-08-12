الصحة تخصص موقعاً إلكترونياً بعدة لغات لإرشاد الحجاج

المواطن - الرياض

خصصت وزارة الصحة موقعًا إلكترونيًا للحج يضم عددًا من النصائح التوعوية التي يحتاجها الحاج بعدة لغات على الرابط (هنا الرابط).

ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة التي تقدمها لضيوف الرحمن، حيث تقدم مجموعة من النصائح والإرشادات الصحية ضمن حملتها التوعوية “حج بصحة”، حيث ركزت اهتمامها على أكثر الحالات المتوقع أن يتعرض لها الحجاج، ومنها حالات ضربات الشمس والتسمم الغذائي.

وصممت الصحة الرسائل التوعوية في موقعها الإلكتروني، متضمنة أنواع اللقاحات المطلوبة قبل الحج، وإرشادات أثناء الحج، وتعليمات لمرضى الأمراض المزمنة وكيفية التعامل معها بالحج، وللمرأة والطفل.

كما تقدم الصحة رسومات مبسطة، ورسائل قصيرة بعدة لغات تشمل نصائح وإرشادات للحجاج تدعوهم للعمل بها تجنباً لحالات التسمم الغذائي وضربات الشمس.

يذكر أن “الصحة” أطلقت حملة بعنوان “حج بصحة” على تويتر، قدمت من خلالها الكثير من الرسائل التوعوية والصحية.