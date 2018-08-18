الصحة ترفع جاهزيتها للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس

المواطن - واس

رفعت وزارة الصحة جاهزية المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها بالمشاعر للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس، التي قد يتعرض لها حجاج بيت الله الحرام بالمشاعر المقدسة.

وقامت الوزارة ضمن جهودها في هذا المجال بتجهيز أقسام خاصة في مستشفيات المشاعر ومراكزها الصحية في مشعري منى وعرفات، وتوفير أكثر من 1000 مروحة للرذاذ بالماء، التي أثبتت فعاليتها في التعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

كما انتهت من تحديث جميع أجهزة ضربات الشمس التي سبق أن تم تأمينها في الأعوام الماضية، ونفذت عددًا من الدورات والتدريب الميداني للعاملين بهذه المرافق الصحية للتعامل مع حالات ضربات الشمس وآلية علاجها وطرق نقلها.

كما بدأت وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ برامج توعوية وتثقيفية للحجاج والمعتمرين عن الطرق الصحيحة لتجنب الإجهاد الحراري وضربات الشمس من خلال البعثات الطبية ووسائل الإعلام المختلفة.