الصحة تستضيف طفلًا صوماليًّا عمره 4 سنوات برفقة والديه

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - مكة

في لمسة حانية وامتدادًا للدور الإنساني الذي تقوم به وزارة الصحة، استضافت الوزارة في مخيمها الخاص بمشعر عرفات اليوم أصغر المرضى المنومين الطفل عبدالله محمد ذا الأربع سنوات (صومالي الجنسية).

وحضر الطفل للمملكة برفقة والديه عبر إحدى حملات الحج النظامية، إلا أنه وأثناء تواجدهم تعرض لأزمة صحية؛ مما استدعى تحويله لأحد المستشفيات، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تأكد حاجته إلى تدخل جراحي لوجود عيب خلقي في القلب في حالة نادرة تصل نسبتها علميًّا 8 لكل 1000 حالة.

وحُدد منتصف الأسبوع المقبل موعدًا لإجراء العملية التي ستجرى له في مركز أم القرى للقلب في مستشفى الولادة والأطفال في مكة، علمًا أن حالته مستقرة الآن بعد إجراء القسطرة الاستكشافية التي أجريت له مطلع الأسبوع.