الصحة تصعد 420 حاجًّا لمشعر عرفات

المواطن - المشاعر المقدسة

صعدت وزارة الصحة اليوم 420 حاجًّا إلى مشعر عرفات، يمثلون الحجاج المنومين في مستشفيات مكة المكرمة والمدينة وجدة.

وأكدت الوزارة حرصها على أن يتم جميع ضيوف الرحمن أداء فريضة الحج ومن بينهم المرضى المنومون في مستشفيات المشاعر، الذين تقدم لهم الوزارة خدماتها جريًا على العادة السنوية التي اعتادت عليها تسهيلًا على حجاج بيت الله لإتمام نسكهم، مشيرة إلى أن ذلك يأتي إنفاذًا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين بالتيسير والتسهيل على حجاج بيت الله العتيق لأداء فريضة الحج، وسط رعاية طبية وعلاجية متكاملة.



وبينت الصحة أنه تم تجهيز سيارات إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية والعلاجية والدوائية والغذائية، مدعمة بأطباء متخصصين وفنيين تمريض لتصعيد الحجاج المنومين بجميع المستشفيات لتمكين الحجاج المرضى من أداء نسكهم، مفيدة أن القوافل الطبية التي انطلقت من جميع مستشفيات مكة المكرمة بلغ عدد المصعدين بها من مستشفيات مكة المكرمة ومشعر منى 390 مريضًا، وذلك عبر أسطول متكامل من الحافلات المجهزة وسيارات الإسعاف، وكذلك تم تصعيد 30 مريضًا من المدينة المنورة عبر 68 سيارة إسعاف.

وأضافت الوزارة أنه يصحب كل مريض يتم تصعيده طبيب وممرضة لمتابعة حالته الصحية أثناء الوقوف بعرفة، حيث تمت عملية التصعيد بكل نجاح.

وعبر المرضى عن شكرهم وتقديرهم لحكومة المملكة ممثلة في الصحة على خدماتها الجليلة للحجاج.