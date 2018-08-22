الصحة توعي الحجاج بالأدوية المناسبة وطرق تخزينها

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

تواصل وزارة الصحة، جهودها في توعية وتثقيف حجاج بيت الله الحرام.

ومؤخرًا انطلقت حملة وزارة الصحة الدوائية التوعوية التثقيفية لحجاج بيت الله الحرام التي تنفذ بعدة لغات، بإشراف الوكالة المساعدة للخدمات الطبية المساعدة ممثلة بالإدارة العامة للرعاية الصيدلية وبالتنسيق مع صيدلية مستشفى منى الشارع الجديد.

واشتملت الحملة على توزيع منشورات توعوية وتثقيفية ، تحتوي على مادة علمية عن أدوية السكر والربو وقطرات ومراهم العيون وتوجيهات عامة للحجاج بلغات مختلفة وطرق تخزين الأدوية، إضافة إلى مواد تثقيفية توعوية مفيدة لحجاج بيت الله الحرام.

وتأتي هذه الحملة تماشياً مع توجه وزارة الصحة في تطبيق معايير متطلبات السلامة الأساسية ESR بالحج لضمان سلامة المريض والتقليل أو الحد من الأخطاء الدوائية أثناء صرف الأدوية.