الصحة تُسخر ما يقارب 30 ألفًا من القوى العاملة لحج هذا العام

المواطن - الرياض

تعد خدمات الرعاية الصحية لحجاج بيت الله الحرام على قمة أولويات وزارة الصحة، حيث تشهد هذه الأيام المباركة من كل عام عملًا متواصلًا وجهودًا مكثفة من الكوادر البشرية والتقنيات الطبية الحديثة، توفرها الوزارة للحجاج وقاصدي البيت الحرام، وذلك بتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والمؤكدة على تسخير كافة الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، بمختلف الجوانب والمجالات.

وتقدم الوزارة جميع الخدمات الصحية خلال هذه الأيام المباركة، وفق منظومة متكاملة تشمل الخدمات الوقائية والإسعافية والعلاجية المتطورة، وتدعيم جميع منشآتها بقوى عاملة إشرافية وطبية وفنية من ذوي الكفاءات العالية والمتميزة، بحسب وكالة “واس”.

وبلغ مجموع القوى العاملة من الكادر الطبي نحو 29495 من كلا الجنسين لحج هذا العام 1439هـ، موزعة على النحو التالي: الأطباء الاستشاريين وبلغ عددهم 780 طبيبًا بمختلف التخصصات الطبية الفرعية والدقيقة، بالإضافة إلى عدد 1248 طبيبًا أخصائيًّا، وأطباء عاميين عدد 2718، كما بلغ عدد العاملين بوحدات الصيدلة 1428، ودعمت الصحة المرافق الصحية بالمشاعر المقدسة وحدات التمريض من كلا الجنسين 3553، وبلغ العاملون بوحدات المختبر 1173 فنيًّا وأخصائيًّا.

كما دُعمت أقسام التغذية بعدد 198 أخصائيًّا بجميع المستشفيات، بالإضافة إلى 5587 إداريًّا لدعم الجهود الفنية خلال موسم الحج، وعدد 1491 سائقًا لعربات الإسعاف والنقل العام، وكذلك 165 مهندسًا بمختلف التخصصات.

وقد حظي برنامج العمل التطوعي بالصحة إلى ما يقارب 700 متطوع ومتطوعة يقدمون خدمات صحية وأعمال إنسانية نبيلة لضيوف الرحمن، فيما أكدت الوزارة أن برنامج المشاركة المجتمعية يهدف إلى التنمية الاجتماعية ضمن مبادرات تطوعية تعزز الخدمات المقدمة للحجيج وفق رؤية المملكة 2030، مشيدة بما تحظى بهِ المشاعر المقدسة من اهتمام بالغ من قبل ولاة أمر هذه البلاد، والتي تسعى من خلالها إلى ضمان وسلامة وراحة الحجيج بمختلف المشاعر المقدسة.