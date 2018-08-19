الصحة جاهزة ليوم عرفة .. وتجري 513 عملية قسطرة قلبية للحجاج

المواطن - مكة المكرمة

أكدت وزارة الصحة جاهزيتها لتوفير الخدمات الصحية لضيوف الرحمن في مشعر عرفات، وهيأت أربعة مستشفيات بسعة 600 سرير، وهي: مستشفى الرحمة ومستشفى عرفات العام ومستشفى نمرة ومستشفى شرق عرفات”، و46 مركزًا صحيًّا في مشعر عرفات تعمل يوم الوقفة وجهزتها بكامل المعدات والاحتياجات اللازمة لتشغيل أي مستشفى يعمل طوال العام، لاستقبال أي حالات مرضية لمعالجتها، وذلك بتجهيز غرف العمليات الجراحية الصغرى والكبرى.

وتضم المستشفيات مختلف التخصصات الطبية، وتشمل الجراحة العامة، وجراحة المخ، والأعصاب، والمسالك البولية إلى جانب قسم جراحة الجهاز الهضمي وأمراض الصدر وارتفاع ضغط الدم، بحسب وكالة “واس”.

وأشارت إلى أن مستشفى جبل الرحمة لقربه من جبل الرحمة، يشهد كثافة كبيرة من الحجاج مما يتطلب خدمات علاجية فورية من خلال عياداته الخارجية تشمل مختلف التخصصات الطبية وعلى مدار الساعة، إضافة إلى أسرة تنويم يبلغ عددها 140 سريرًا.

وأفادت الصحة بأن المستشفى الآخر هو مستشفى نمرة الذي يستقبل جميع الحالات المرضية ويحوي عيادات خارجية وأقسام تنويم تتسع لـ90 سريرًا، ومستشفى شرق عرفات وتبلغ أسرته 230 سريرًا، ومستشفى عرفات العام وتبلغ سعته السريرية 300 سرير.

كما يوجد 46 مركزًا صحيًّا مجهزة تجهيزًا عاليًا، وتم تطوريها لهذا العام، ويضم كل مركز غرفة لإنعاش الحالات الحرجة وعيادات خارجية وأسرة لضربات الشمس وصيدلية.

من جانب آخر، قالت الصحة: إن مستشفياتها في مكة المكرمة والمدينة المنورة تواصل تقديم الخدمات التخصصية النوعية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام، حيث أجرت 513 قسطرة قلبية و30 عملية قلب مفتوح، وذلك منذ بداية شهر ذي القعدة، وحتى السادس من ذي الحجة.

وأضافت أنها أجرت خلال الفترة 1594 حالة غسيل دم (كلوي) وعدد 175 عملية مناظير، و547 عملية جراحية، لافتةً إلى أنها قدمت خدماتها أيضًا عبر أقسام الطوارئ بمستشفيات مكة المكرمة والمدينة المنورة لعدد 299391 حاجًّا، وبلغ عدد المراجعين للعيادات 21436 مراجعًا، وعدد المراجعين للمراكز بلغ 258254 مراجعًا، فيما بلغ عدد الحالات التي تم تنويمها بالمستشفيات 2142 حالة، كما أنه تم تسجيل 11 حالة ولادة.

وأوضحت أنه تم تسجيل 13 حالة للإجهاد الحراري وحالة واحدة لضربات الحرارة، حيث تم تقديم الرعاية الطبية لهذه الحالات.