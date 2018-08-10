الصفاقسي يتعادل مع النفط العراقي في الوقت القاتل

المواطن - مروة نبيل

انتزع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصفاقسي التونسي تعادلًا ثمينًا من نظيره النفط العراقي، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصفاقسي التونسي المباراة بشكل ضاغط للغاية، أملًا في إحراز هدف خارج ملعبه، إلا أن النفط العراقي تمكن من تسجيل هز الشباك في الدقيقة 27، عن طريق مازن فياض الذي تابع تسديدة محمد داود من ركلة حرة.

واستمر ضغط لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصفاقسي التونسي من أجل إحراز هدف التعادل في الشوط الأول، إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصفاقسي التونسي في تسجيل هدف التعادل في الوقت القاتل، حيث استغل تراجع النفط العراقي وحصل على ركلة جزاء في الدقيقة قبل الأخيرة، ليُسجلها حمزة المثلوثي بنجاح.

ومن المُقرر أن تُقام مباراة إياب دور الـ32 في البطولة العربية للأندية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصفاقسي ونظيره النفط العراقي، شهر سبتمبر المقبل، في تونس.