الصفقات المونديالية.. سلاح الكبار في الدوري السعودي للنجوم

المواطن - مروة نبيل

ساهمت بطولة كأس العالم 2018 في مساعدة الأندية لتدعيم صفوفها بأفضل اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قبل انطلاق منافسات الدوري السعودي للنجوم.

ويُعد نادي النصر أبرز الأندية التي استفادت من المونديال الروسي، لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم قبل بداية الدوري السعودي للنجوم، حيث تعاقد مع الحارس الأسترالي المتألق براد جونز، قادمًا من فينورد الهولندي.

ونجحت إدارة نادي النصر في ضم مدافع منتخب بيرو، كريستيان راموس، من نادي تيبرونس دي فيراكروز المكسيكي، المغربي الدولي نور الدين مرابط من نادي واتفورد الإنجليزي، ولكنه لعب الموسم الماضي مُعارًا في صفوف ليغانيس الإسباني.

وتمكنت إدارة النصر مؤخرًا من حسم صفقة هداف المنتخب النيجيري أحمد موسى قادمًا من نادي ليستر سيتي الإنجليزي، بعد فترة طويلة من المفاوضات.

وتعاقدت إدارة نادي الهلال مع نجم منتخب بيرو أندريه كاريلو، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من نادي بنفيكا البرتغالي، بعد تألقه اللافت في نهائيات كأس العالم 2018، وتسجيله لأول هدف بيروفي في المونديال منذ 36 عامًا.

ودعم نادي الاتحاد صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالتعاقد مع المغربي الدولي كريم الأحمدي نجم وسط فينورد الهولندي، والأسترالي ماثيو غورمان مدافع سوون سامسونج بلووينجز الكوري الجنوبي.

وعزز النادي الأهلي صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بالتعاقد مع نجم المنتخب المصري عبدالله السعيد، ومواطنه محمد عبدالشافي الذي عاد إلى الراقي مرة أخرى، بعدما انضم إلى الفتح خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.