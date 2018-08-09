الصفقة الأهم حضرت

المواطن - محمد سمعه

تشعر فئات عديدة من جماهير نادي الهلال بالسعادة البالغة وذلك بعد نجاح مجلس إدارة الزعيم برئاسة الأسطورة سامي الجابر في التعاقد مع اللاعب الإماراتي عمر عبد الرحمن” عموري”.

وكان عموري وصل إلى مدينة الرياض، فجر أمس الأربعاء، ليعلن الهلال بالأمس في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية عن تعاقده مع عموري على سبيل الإعارة من نادي العين الإماراتي لمدة موسم واحد.

واعتبرت جماهير الهلال صفقة عموري الصفقة الأهم والأبرز للزعيم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث تمنى الكثيرين منهم إتمام الصفقة لأنها ستؤدي إلى موسم جيد ومليء بالحماس والإيجابية للهلال.

وبعد تعاقد الهلال مع اللاعب عموري، أصبح الزعيم لا يملك أي حجة حيث أصبح مطالبًا بتحقيق الثنائية المحلية ألا وهى الفوز بالدوري السعودي للنجوم وكأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الجديد.

ورغم أن الهلال تعاقد مع بعض الصفقات في فترة الانتقالات الصيفية، لكن صفقة عموري لها مذاق آخر خاصة أن المنافسة كانت شرسة للغاية في الفترة الأخيرة مع الجار والغريم نادي النصر.

يذكر أن نادي الهلال كان تُوج بلقب الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2017-2018 تحت قيادة مدربيه السابقين رامون دياز ثم تمت إقالته وجاء بدلًا منه المدرب الأرجنتيني خوان براون.

تولى سامي الجابر رئاسة نادي الهلال خلفًا للأمير نواف بن سعد والذي رحل بعد نهاية الموسم الماضي.