الصلاة على الإعلامي فهد الفهيد عصر اليوم بجامع الجوهرة

المواطن - الرياض

أعلن عبدالله الفهيد، شقيق الإعلامي فهد بن عبدالرحمن بن عبدالله الفهيد، أن الصلاة على أخيه، ستكون اليوم الجمعة بمشيئة الله، بعد صلاة العصر في جامع الجوهرة البابطين، حي الياسمين، طريق الملك فهد.

وقال عبدالله، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إن الدفن بعد الصلاة، سيكون في مقبرة الشمال، كما يستقبل أخوه عبدالله “أبو فيصل” العزاء بعد صلاة العصر إلى أذان العشاء.

يذكر أن الإعلامي فهد الفهيد، كان قد توفي مساء الإثنين الماضي، في العاصمة البريطانية لندن؛ متأثرًا بإصابته في حادث سير قبل أسبوع، دخل على إثره في غيبوبة، قبل أن يوافيه الأجل المحتوم.

وأعلنت حسابات من عائلة وأصدقاء الفهيد وفاته، وأكدت شقيقته سعاد الفهيد، من خلال حسابها بتويتر الخبر المفجع قائلة: “إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكلٌ عنده بأجل مسمى.. توفي أخي فهد الفهيد”.