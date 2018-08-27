الصلاة على حجاب بن نحيت اليوم في مسجد الراجحي بعد صلاة العصر

المواطن - الرياض

أكد عبدالله حجاب بن نحيت أن الصلاة على والده الراحل اليوم الاثنين في مسجد الراجحي بعد صلاة العصر.

وأوضح ابن الشاعر حجاب بن نحيت أن العزاء يتقبل للرجال والنساء في منزل الشاعر الراحل بحي اليرموك رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

وفجع عشاق الشاعر الكبير حجاب بن نحيت أمس الأحد بخبر وفاته اليوم مستذكرين أبياتًا من قصائده السابقة خاصة قصيدته المعنونة ”عودي” التي قالها في وفاة زوجته قبل عدة سنوات.

والمعروف أن حجاب بن نحيت من مواليد 1363هـ/ 1944م في مركز الفوارة بمنطقة القصيم، ويعد من أشهر الشعراء على المستوى الخليجي والعربي.

وكان الشاعر النبطي حجاب بن عبدالله بن عقاب بن نحيت المزيني السالمي الحربي ملهمًا بالشعر، ووهبه الله سبحانه وتعالى جمال الصوت وفي صوته أصالة البادية وكان يعشق البادية وكان محبًّا لها، وكان رائدًا للفن الشعبي في نجد خلال ثمانينيات القرن الهجري الماضي، وكان متعدد المواهب، فهو شاعر وملحن ومطرب أصيل.

جمع حجاب بن نحيب بين أصالة البداوة ورقة الحضارة، وتسيد الساحة الفنية الشعبية النجدية في وقت لم تتشكل فيه بعد ملامح الفن، لذلك أطلقت عليه لقب “رائد الفن”.

وتميز شعر حجاب بن نحيت بتقدم الفكر الشعري، وأبدع كثيرًا في توظيف الحوار في قصائده توظيفًا يجبر المتلقي على الدخول في جو القصيدة والتفاعل نفسيًّا معها.