الصندوق العقاري يرد على العنزي: الدعم سينزل خلال يومين

المواطن - الرياض

أوضح الصندوق العقاري أنه بعد قيام المستفيد بتوقيع عقد الدعم السكني الخاص بالصندوق ، سوف يتم إيداع مبلغ الدعم في حسابه خلال مدة أقصاها يوما عمل من تاريخ سحب القسط إن شاء الله.

جاء ذلك ردًا من حساب العناية بالمستفيدين في الصندوق العقاري على المواطن فيصل العنزي الذي سأل عن سبب تأخر نزول الدعم له اليوم.

وكانت وزارة الإسكان مع الصندوق العقاري أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر عن خيار البناء الذاتي والذي يتم من خلاله الحصول على القرض العقاري لتمويل البناء لمن يملكون أرضًا ولا يستطيعون البناء عليها دون تمويل.

ويهدف إطلاق هذا الخيار إلى توفير جميع الحلول السكنية أمام المستفيدين لتحقيق رغبتهم في اختيار المسكن المناسب لهم.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم في منتصف الشهر الجاري أن الوزارة درست كافة الحلول التي يرغب المستفيدون فيها، ليأتي إطلاق “البناء الذاتي” كواحدٍ منها، بعد أن تم الإعلان عن توفير 4 حلول سابقة تتمثل في الوحدات السكنية على الخارطة “تحت الإنشاء” أو وحدة سكنية جاهزة من مشاريع الوزارة الموزعة في عدد من مناطق المملكة، والأراضي التي تُقدم بشكل مجاني، والقروض العقارية المدعومة من الصندوق العقاري بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، إضافة إلى ما تم إعلانه الشهر الماضي بإمكانية شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق.

وأضاف: “تهدف الوزارة من خلال هذه الخيارات المتنوعة التي تقدمها إلى تلبية احتياج كافة المستفيدين المتقدمين على بوابة الدعم السكني، وتحقيق رغبتهم في تملك المسكن المناسب”، مؤكداً أن إتاحة هذه الخيارات يهدف إلى تحقيق المستهدف الرئيسي برفع نسبة التملك إلى 60 في المائة بحلول عام 2020.

وحول آليات الحصول على تمويل “البناء الذاتي” أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، أن جميع المستفيدين الذين يملكون أراضي ويرغبون ببنائها ولم يسبق لهم الاستفادة من برنامج “سكني”، يمكنهم التقديم على طلب الحصول على قرض “البناء الذاتي” من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني” على الرابط التالي (هنا)، منوّهاً إلى أنه سيتم التعامل مع جميع الطلبات ومعالجتها بالتأكد من القدرة المالية وجهوزية المستفيد والرد عليه خلال مدة زمنية مناسبة.

وأشار إلى أن المتطلبات الأساسية للحصول على قرض “البناء الذاتي” تشمل صورة من صك الأرض، وإرفاق تعريف بالراتب، وصورة الهوية الوطنية وبطاقة العائلة، مضيفاً أن “هناك متطلبات إضافية سيعمل المستشار العقاري على التواصل مع المستفيد لمساعدته في تنفيذها كإصدار رخصة البناء، ووجود مقاول للتنفيذ، إضافة إلى جداول الكميات وتزويده بالتوصية التمويلية التي تتوافق معه والجهة التمويلية الأنسب له”.