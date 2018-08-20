الصين تجبر آبل على إزالة 25 ألف تطبيق للقمار

المواطن - متابعة

كشف تقرير حديث من شبكة بلومبرج أن شركة آبل سحبت أكثر من 25 ألف تطبيق من متجرها في الصين، وتم وضع علامة على ما لا يقل عن 4000 من هذه التطبيقات مع كلمة “القمار”، والذي اعتبر مخالفاً للوائح الصينية، وأوضحت المحطة التلفزيونية المملوكة للدولة CCTV أن عدد التطبيقات المحظورة 25000.

وقالت آبل، إن تطبيقات القمار غير قانونية وغير مسموح بها في متجر التطبيقات في الصين، وأشارت إلى أنها أزالت بالفعل العديد من التطبيقات لمحاولة منع نشر تطبيقات المقامرة غير القانونية على متجر التطبيقات الخاص بها، وأنها حريصة في العثور على هذه التطبيقات ومنعها من الدخول إلى متجر التطبيقات من البداية.

وقالت مصادر إعلامية إن “آبل نفسها وضعت قواعد حول كيفية السماح للتطبيقات بالدخول إلى متجرها، ولكنها لم تتبع ذلك، ما أدى إلى انتشار تطبيقات يانصيب وهمية وتطبيقات المقامرة”.

وتأتي هذه الخطوة بعد فترة من التغطية الإعلامية الحكومية السلبية المتزايدة لشركة آبل في الصين، وكثيراً ما اتهمت الشركة بعدم القيام بما يكفي لمكافحة النشاط غير القانوني عبر الإنترنت.

وفي الماضي، اضطرت شركة آبل إلى اتخاذ خطوات لتتماشى مع السلطات الصينية، حيث قامت بإزالة تطبيقات خدمات VPN و The New York Times.