الضمان النسوي بشرق الرياض يخدم 31500 مستفيدة من مقره الجديد

المواطن - الرياض

بدأ مكتب الضمان الاجتماعي النسوي بشرق الرياض، صباح أمس، استقبال المستفيدات والمراجعات بمقره الجديد في مجمع الدوائر الحكومية بحي سلي مخرج 16 بعد تجهيزه بالكامل وربطه آليًا ببقية المكاتب والإدارات المعنية.

وقالت مديرة مكتب الضمان بالإنابة نوف الدوسري: المقر الجديد أُقيم على أرض مساحتها ثلاثة آلاف م2 ويتكون من ثلاثة أدوار تتسع لأكثر من ألفي مستفيدة.

وتابعت: تم تخصيص الدور الأرضي لاستقبال المستفيدات والبطاقات بينما خُصص الدور الأول لأقسام التنسيق والمتابعة والتمكين وأسر السجناء وأقسام الصيانة والاتصالات الإدارية، فيما خصص الدور الثاني للقسم الإداري وقسم المهجورات والملفات والأرشيف والبحث والتدقيق.

وأضافت أن المكتب يقدم خدماته بإجراءات سهلة وميسرة لـ 31500 سيدة ضمانية من سكان منطقة شرق الرياض من خلال العديد من البرامج النقدية والمساندة الأخرى .

من جهته، قدم مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف السيالي، شكره وتقديره لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على اهتمامها بكل ما من شأنه توفير الراحة للمستفيدات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهن.

وأشار إلى أن هذا الانتقال يأتي ضمن خطط الوزارة للاستغناء عن المباني المستأجرة؛ تحقيقاً لأهداف برنامج التحول الوطني 2020 وانطلاقاً من رؤية المملكة 2030 التي تتجه إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة .