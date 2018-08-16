الضويلع لـ الطبيبة المعتدى عليها في جدة: الوزارة لن تفرط في حقك

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_جدة

قام نائب وزير الصحة حمد الضويلع، صباح اليوم الخميس، بزيارة عدد من المشاريع الجديدة بمستشفى العيون.

واطلع الضويلع الذي رافقه في الجولة مدير صحة جدة الدكتور مشعل السيالي، على المشاريع القائمة بالمستشفى والتي تشمل الطوارئ والتغذية وقسم التنويم إضافة إلى المبنى الإداري واستمع إلى شرح عن نِسَب ومراحل المشاريع، والتي وصلت إلى مراحل متقدمة في الإنجاز، كما التقى خلال الزيارة عدداً من المرضى المنومين في أقسام التنويم واطمأن عليهم وناقش احتياجاتهم.

بعد ذلك توجه نائب وزير الصحة إلى مركز صحي حي الصفا 2، حيث اطلع على سير العمل بالمركز وزار المركز الوقائي والعلاجي، وما يقدمه من خدمات للمواطنين والمقيمين، كما استمع إلى شرح تفصيلي عن آلية ربط المركز بالمستشفى.

وحث الضويلع الجميع على بذل المزيد من الجهد والعمل على تطبيق الجودة والارتقاء بمستوى الأداء في القطاع الصحي لرفع كفاءة العمل وخدمة المرضى على الوجه المطلوب لتقديم أفضل الخدمات الصحية لمواطني ومقيمي هذه البلاد الغالية.

واختتم الضويلع جولاته بزيارة تفقدية لمستشفى الملك فهد بجدة اطمأن من خلالها على سير العمل بالمستشفى والخدمات المقدمة لاسيما وأنه يعد أحد المستشفيات المرجعية بمنطقة مكة المكرمة، حيث زار أقسام الطوارئ ومدخل العيادات وأخيراً العناية المركزة.

من جهة أخرى التقى الضويلع ومدير صحة جدة، الطبيبة المعتدى عليها للاطمئنان على سلامتها، مؤكدين على متابعة الوزارة لكافة إجراءات الحق الخاص والعام الناشئ عن واقعة الاعتداء، وأن الوزارة لا تألو جهداً في سبيل حماية منسوبيها وكوادرها واتخاذ الإجراءات النظامية، بما يكفل الحفاظ على حقوقهم ورد الاعتبار لهم في حالة تعرضهم لأي أذى.