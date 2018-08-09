الطاقة: نراقب إلزام مقدم خدمة الكهرباء بتقديم خيارات مرنة للسداد

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنیة، الیوم الخمیس، أنھا تتابع عن قرب أداء قطاع الكھرباء.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنھا تابعت في إطار ذلك ما أصدرته ھیئة تنظیم الكھرباء والإنتاج المزدوج من قرارات تضمنت إلزام مقدم الخدمة الكھرباء بتقديم خیارات سداد مرنة للمستھلكین في القطاع السكني وإصدار فواتیر بمنھجیة تیسر سداد قیمة الاستھلاك.

وأكدت الوزارة أن ھذه المتابعة تجيء ضمن مھام الوزارة في تطوير أداء قطاع الكھرباء وكفاءته ووضع سیاساته بما يراعي تعظیم منافع الدعم الحكومي للقطاع.