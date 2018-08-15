الطقس جيد.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة في مكة والمدينة والمشاعر

المواطن - مكة المكرمة

أكدت هيئة الأرصاد وحماية البيئة أن مؤشر جودة الهواء، اليوم الأربعاء، في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة جيد.

وأوضحت الأرصاد أن حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة “غائم جزئي”، ودرجة الحرارة في مكة المكرمة 41 درجة للعظمى، والصغرى 29 درجة، واتجاه الرياح غربية – شمالية غربية، وفي مشعري عرفات ومزدلفة بلغت العظمى 40 درجة، والصغرى 28 درجة، بحسب وكالة “واس”.

أما في مشعر منى 39 درجة للعظمى، والصغرى 28 درجة واتجاه الرياح في المشاعر المقدسة جنوبية غربية إلى غربية، ونسبة الرطوبة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة 60 %.

أما في المدينة المنورة فدرجة الحرارة العظمى 42 درجة، والصغرى 30 درجة، ونسبة الرطوبة 35 %، والرياح جنوبية غربية.