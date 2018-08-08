العابد يُثير القلق في الهلال

المواطن - مروة نبيل

أثار نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، نواف العابد، قلق الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وأعلن نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تواجد نواف العابد في عيادة بوبا العربية بمقر الزعيم، وذلك بعدما عاودته آلام الإصابة السابقة.

وفي الوقت الذي كانت تنتظر فيه جماهير الهلال رسالة طمأنينة من نواف العابد بعد معاناته من الآلام، اكتفى نجم الزعيم بنشر صورة له عبر حسابه الخاص على موقع “إنستجرام”، وكتب: “صبر جميل والله المستعان”.

ومن المتوقع أن يخضع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، نواف العابد، لمزيد من الفحوصات الطبية، للاطمئنان على إصابته وتحديد مدة التأهيل التي يحتاجها، من أجل العودة إلى المستطيل الأخضر.

وكان نواف العابد قد خضع، في شهر يناير الماضي، لعملية جراحية ناجحة في موضع إصابته بالعضلة الضامة في العاصمة الفرنسية باريس، واستمر في برنامجه العلاجي والتأهيلي طوال الفترة الماضية.