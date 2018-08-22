العامر نائباً أول لرئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب

المواطن - جدة

أصدر مجلس اتحاد المنتجين العرب مؤخراً قراراً بتعيين الفنان السعودي المعروف عبدالله العامر نائباً أول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد نظير نشاطه في خدمة الإعلام بشتى مجالاته وإنتاج مختلف الأعمال السياحية داخل المملكة وخارجها .

ويشغل الفنان العامر منصب أمين عام المهرجان العربي للإعلام السياحي ، كما حصد العديد من الجوائز وكان آخرها جائزة الأوسكار العربي بفيلم السياحة في مدينة الرياض في مهرجان خريف صلالة .

ويعتبر منتجًا ومؤلفًا وممثلا سعوديا شارك في عدة مسلسلات والذي كان أبرزها ” هوامير الصحراء ” الذي استمر لأربعة أجزاء ، ومسلسل عمشة في ديرة النسوان ، وعمشة بنت عماش، وعاد قلبي إلى هناك، وأبو شلاخ البرمائي، وخلف خلاف، وابتسامات رمضانية ، وبيني وبينك، والمسلسل الكوميدي سي بي إم في حين كان آخر أعماله داخل المملكة إخراج “ليالي الأوبرا المصرية” و”التخت الشرقي” ضمن فعاليات مهرجان سوق عكاظ في دورته للعام الحالي .