العثور على أقدم مجرات في الكون‎

المواطن - متابعة

أوضحت دراسة جديدة أن المجرات الكونية بدأت تتكون منذ 13 مليار سنة، أي بعد نحو 100 مليون سنة من الانفجار الكبير، وبحسب ذلك حدد علماء الفلك أقدم المجرات في الكون.

وقال المؤلف المشارك في الدراسة “كارلوس فرينك” من جامعة دورهام: “إن العثور على بعض المجرات الأولى التي تشكلت في الكون الخارجي منذ ملايين السنين أمر مثير للغاية”.

وأضاف أنه عندما كان عمر الكون نحو 380 ألف سنة، تشكلت ذرات الهيدروجين الأولى، وهذه الذرات جمعت في السحب وبدأت بالتدريج واستقرت في كتل صغيرة من المادة المظلمة، استغرقت مرحلة التبريد هذه المعروفة باسم “العصور المظلمة الكونية” نحو 100 مليون سنة.

وفي نهاية المطاف بدأ الغاز الذي كان يبرد داخل الغيوم في تشكيل النجوم، وأصبحت هذه الأجسام أول مجرات تشكلت على الإطلاق.

وقال الباحثون إن اكتشافهم ينسجم تماماً مع الدراسات السابقة، وقال الباحث “سوناك بوس” من مركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفلكية: “قبل عقد من الزمان كانت المجرات القديمة في محيط درب التبانة دخلت تحت الرادار”.

وأضاف بوس أن تقنيات الاستشعار الجديدة أظهرت مجموعة جديدة بالكامل من أصغر المجرات، ونشرت الدراسة يوم الخميس في مجلة أستروفيزيكال جورنال.