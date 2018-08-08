العثور على إنسان ذهبي عاش قبل 2800 عام في كازاخستان

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عثر علماء الآثار في كازاخستان، على إنسان ذهبي، في جبال تارباغاتاي شرقي كازاخستان.

ويعتقد العلماء أن البقايا تعود لشخص عمره 17-18 سنة، عاش في القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد.

وكانت ملابس هذا الشخص مطرزة بخرز وخيوط من الذهب، وعلى رقبته حلية خاصة تشير إلى مكانته الاجتماعية العالية، كما عثر بجانبه على جعبة للسهام وخنجر بقراب ذهبي.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها العثور على شخص مع كمية كبيرة من الحلي الذهبية فقد عثر على أول إنسان ذهبي في كازاخستان ما بين عامي 1969-1970، بالقرب من ألما آتا على ضفة نهر أيسك، وكان أحد مقاتلي قبائل ساكا بملابس ذهبية، وأصبح لاحقًا أحد الرموز الوطنية لكازاخستان.