العثور على المواطن سالم الحربي المختفي في إسطنبول

المواطن - الرياض

أعلنت القنصلية السعودية لدى إسطنبول أن المواطن سالم الحربي الذي اختفى منذ عدة أيام، بخير وصحة جيدة.

وأوضحت القنصلية، في بيان لها نشرته عبر حسابها بموقع “تويتر”، مساء أمس الثلاثاء، أنه تم العثور على المواطن سالم بن نافع بن سالم الحربي، في أحد مستشفيات إسطنبول، وذلك بعد بذل الجهود منذ يوم اختفاء المواطن، وبالتنسيق مع السفارة لدى أنقرة والأجهزة الأمنية المختصة في تركيا، وبالتواصل والاستفسار من المستشفيات، للتأكد من الأشخاص مجهولي الهوية.

ولفتت إلى أنه تم العثور على المواطن صباح أمس الثلاثاء، في أحد مستشفيات إسطنبول، والتعرف إليه من قبل موظف القنصلية وذويه الموجودين في تركيا، وأنه يتمتع بصحة جيدة، متابعةً أنه سيغادر إلى المملكة برفقة ذويه حال الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

وفُقد الشاب سالم الحربي في مطار إسطنبول، قبل دقائق من عودته إلى المملكة، وفي وقت لاحق بينت كاميرات المراقبة توجهه برفقة شرطيين إلى محطة مترو الأنفاق ليختفي بعدها.