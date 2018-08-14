العثور على جثة مفقود السودة فواز الحربي على بعد ٣٠٠ متر من المنحدر

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

علمت “المواطن” من مصادرها الخاصة أن الجهات الأمنية قد عثرت صباح اليوم على مفقود السودة فواز الحربي الذي فقد من يوم الجمعة الماضي، حيث كانت سيارته متوقفة قرب المطل وحولها أغراضه الشخصية.

وتواصلت عمليات البحث من قبل الجهات الأمنية بعد تلقيها البلاغ حيث تم العثور على جثته على بعد ٣٠٠ متر من المنحدر الجبلي الذي كان يسلكه رحمه الله.

الجدير بالذكر أن الفقيد أحد أبطال الحد الجنوبي المدافعين عن تراب الوطن.