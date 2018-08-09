العثور على مقبرة غامضة عمرها 7 آلاف عاماً في المكسيك

عثر علماء الآثار في المكسيك خلال عمليات الحفر على ثلاثة هياكل عظمية وجمجمة ممطوطة غريبة تعود إلى قبائل المايا وأسلافهم في كهف بولاية تاباسكو جنوبي المكسيك، عمر هيكلين منها حوالي 4 آلاف سنة، والثالث عمره 7 آلاف سنة، أي يعود إلى فترة الانتقال من نمط حياة الترحال والصيد، إلى نمط الحياة المستقرة.

ووفقاً للباحثين، فقد كان هذا الكهف يستخدم للطقوس المقدسة ودفن الموتى لأجيال عديدة. وتعتبر الجمجمة الممطوطة في هذه الحضارة علامة على الجمال والرفعة والمكانة العالية.

وكان علماء آثار من الولايات المتحدة قد اكتشفوا، في شهر فبراير الماضي، في غواتيمالا آثار أكثر من 60 ألف مبنى لحضارة المايا. ويعد وجود هذا العدد من المباني وقنوات الري والطرق والقلاع والأهرامات دليلاً على وجود مدن عديدة في هذه المنطقة قديماً.

وقامت حضارة المايا في المكسيك وغواتيمالا وهندوراس قبل ألفي سنة قبل الميلاد، وحتى بداية مرحلة الاستعمار. وتميزت هذه الحضارة بأنظمة متطورة للكتابة والفنون والعمارة والرياضيات والفلك. وفي نهاية القرن السابع عشر، أصبحت آخر مدنها المستقلة تحت السيطرة الإسبانية.