العثور على مهر عمره 40 ألف سنة في فم الجحيم!

المواطن - متابعة

وجد فريق من الباحثين مهرًا صغيرًا عمره 40 ألف سنة، تظهر على أقدامه خطوط كتلك الموجودة على جسم الحمار الوحشي، وهو محفوظ بصورة جيدة تسمح للعلماء باستخلاص معلومات عن الحيوانات التي عاشت في العصور الحجرية.

ويعود المهر ذو اللون البني الغامق إلى العصور الحجرية القديمة، وقد توفي قبل نحو 30 إلى 40 ألف عام، وهو يبلغ من العمر 3 شهور.

واكتشف علماء تابعون لمتحف الماموث في مدينة ياكوتسك، المهر في منخفض أرضي يعرف بـ “فم الجحيم” بسيبيريا، وفق ما نقلت صحيفة “صن” البريطانية عن موقع “ذا سيبيريان تايم”.

ومن المتوقع أن يمنح هذا الاكتشاف العلماء، قدرًا هائلًا من المعلومات عن كيفية تطور الأحصنة على مر العصور.