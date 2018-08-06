العجوز عصام الحضري يعتزل اللعب دوليًّا

المواطن - محمد سمعه

أعلن المصري عصام الحضري، حارس مرمى نادي التعاون السابق، وحارس النادي الإسماعيلي المصري، اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب مصر اليوم الاثنين.

وكان الحضري قرر اعتزال اللعب الدولي مع المنتخب المصري، بعد نهاية مباراة فريقه الإسماعيلي ضد نادي بتروجيت، والتي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويذكر أن الحضري صاحب الـ45 عامًا شارك مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت روسيا، حيث لعب مباراة وحيدة فقط وكانت أمام المنتخب السعودي في الخامس والعشرين من شهر يونيو الماضي، وانتهت بفوز الأخضر بثنائية مقابل هدف.

وسبق لعصام الحضري اللعب في صفوف النادي الأهلي المصري ونادي الزمالك المصري ونادي الاتحاد السكندري المصري ونادي المريخ السوداني ونادي دمياط المصري، كما احترف لفترة قصيرة للغاية في صفوف نادي سيون السويسري.

تُوج عصام الحضري مع منتخب مصر بأربعة ألقاب في بطولة كأس الأمم الإفريقية أعوام 1998 و2006 و2008 و2010.

ويأتي اعتزال الحضري اللعب الدولي، بعد أيام قليلة من إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم عن تعاقده مع المدرب المكسيكي خافيير أجيري لتدريب منتخب الفراعنة لمدة أربع سنوات، خلفًا للمدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر.

وكان هيكتور كوبر انتقل لتدريب منتخب أوزبكستان لمدة أربع سنوات، بعد رحيله عن منتخب مصر.

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب النيجر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 في شهر سبتمبر المقبل.