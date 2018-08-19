العدد في ازدياد.. وصول أكثر من 86 ألف حاج إيراني و300 قطري

المواطن - واس

أكد أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، أنه وفقًا للتقارير الواردة فقد بلغ عدد الحجاج الإيرانيين أكثر من 86 ألف حاج وهم في ازدياد، كما وصل عصر هذا اليوم أكثر من 300 حاج من دولة قطر، ومن الممكن أن تزداد الإحصائية، مُرَحِّبًا بهم في بلدهم وبين إخوانهم وذويهم.

وحول تهريب الحجاج المخالفين قال الفيصل: “نحن لا نبحث عن تشديد العقوبات على المهربين بل نراهن على الأخلاق الإسلامية التي يتحلى بها الإنسان المسلم داخل هذه البلاد وخارجها والحمد لله نراها في كل عام تزيد وتتطور وتتألق حتى إعلاميًّا وأنا في هذا العام لم أشهد تغطية إعلامية قبل الحج مثل ما شهدته هذا العام، ففي تلفزيونات العالم أجمع يتحدثون عن الحج ويتحدثون عن كيفية إدارة الحشود وتفويجها في هذه الأيام القليلة لهذا العدد الكبير بهذا النجاح العظيم”.

وأضاف: “الحمد لله العالم بدأ يعترف بأن المملكة تستطيع ولديها الإمكانات الإدارية والسياسية والفنية والمادية بأن تجعل هذه الرحلة الإيمانية رحلةً ممتعة إن شاء الله للحجاج”.

وثمن الأمير خالد الفيصل الجهود التي يبذلها رجال الأمن والعاملون في وزارة الداخلية قائلًا: “رفعتم رؤوسنا أمام العالم ونحن نفخر بكم وبأمثالكم من شاهد في العالم رجل أمن ينقل كبار السن والأطفال ويحج بهم ويمشي بهم في الشوارع، من شاهد رجل أمن يفسخ حذاءه لامرأة تلبس نعالًا من جلد من رأى رجل أمن يصب الماء على رأس حاج ويهف عليه بمهفة المروحة هذه الأمور لا تحدث من رجال الأمن في العالم المتحضر، فنحن نفخر ونعتز بهم ونقول لهم سيروا ونحن من ورائكم”.