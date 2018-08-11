العربية تجربة مثالية لـ الهلال

المواطن - محمد سمعه

وضع نادي الهلال، بقيادة مدربه البرتغالي جورجي خيسوس، لمساته الأخيرة على الفريق وذلك تحضيرًا لمباراة الشباب العماني في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية لكرة القدم.

وسيواجه الهلال فريق الشباب العماني على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة.

وبعد فترة تحضير جيدة من قبل نادي الهلال في النمسا، استقر المدرب جورجي خيسوس بنسبة كبيرة على تشكيل الزعيم في أول مباراة رسمية يخوضها المدرب البرتغالي كمدرب جديد لنادي الهلال.

وتدرب نادي الهلال بكل قوة أمس الجمعة، استعدادًا لمواجهة نادي الشباب، خاصة أن الزعيم يأمل في أن يُسعد جمهوره في الاختبار الأول والحقيقي للفريق في الموسم الجديد 2018- 2019.

وستكون مباراة الشباب العماني، بمثابة الاختبار الأمثل للزعيم من أجل تجهيز قدراته الفنية والبدنية بشكل جيد قبل مواجهة نادي الاتحاد يوم السبت المقبل في بطولة السوبر السعودي والتي تُقام في مدينة لندن البريطانية.

ويذكر أن الهلال لن يتنازل عن تحقيق أي بطولة يشارك فيها خلال الموسم الحالي، حيث يطمح الزعيم للفوز بالدوري السعودي من جديد مع التتويج ببطولة كأس السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين والفوز بالبطولة العربية.

تعاقد الهلال في صيف العام الحالي مع البيروفي أندري كاريلو من صفوف نادي بنفيكا البرتغالي، وضم الإماراتي عمر عبدالرحمن عموري على سبيل الإعارة.