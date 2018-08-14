العقوبات تذل طهران.. هكذا انهارت صناعة النفط الإيرانية

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

كشفت وكالة الأنباء الفرنسية AFP عن تفاصيل العرض الذي تقدمت به إيران من أجل إغراء البلدان الآسيوية لشراء نفطها خلال المستقبل القريب، لاسيما بعد استعادة الولايات المتحدة الأميركية العقوبات الاقتصادية ضد طهران خلال وقت مبكر من الشهر الجاري.

وحسب ما جاء في وكالة فرانس برس، فإن العرض الذي تقدمت به طهران لدول آسيا، والتي تعتبر من أكبر المناطق المستهلكة للبترول في العالم، كان تاريخيًا بكل المقاييس، مشيرة إلى أن إيران عرضت بيع النفط بأقل سعر عرفه العالم منذ 14 عاماً تقريبًا.

وفي سياق محاولاتها المستميتة للتحايل على العقوبات الاقتصادية الموجعة، عرض نظام الملالي تخفيضات كبيرة في أسعار النفط الذي تنتجه إيران للدول المستوردة في قارة آسيا، ومن بينها الصين التي تعد أكبر مستهلكي النفط على مستوى العالم، وذلك حسب ما أكدته شبكة تشانيل نيوز آسيا.

وقال مصدر في وزارة الطاقة الإيرانية لوكالة إيرنا الموالية للنظام، إن طهران تسعى جاهدة لإغراء المستهلكين الآسيويين، وذلك حتى تتمكن من التعامل مع وطأة العقوبات الاقتصادية.

ورفض المصدر الكشف عن مزيد من تفاصيل العرض الإيراني للدول الآسيوية بشأن صادرات البترول، وهو القطاع الذي اعتمدت عليه طهران على مدار الأعوام الثلاثة الماضية بعد توقيع اتفاقها النووي.

وأشارت فرانس برس إلى إعلان بعض الدول الآسيوية مثل الصين والهند عزمها المضي قدمًا في التعامل التجاري مع إيران على مستوى النفط، غير أن مستويات صادرات الأخيرة قد هوت من 2.3 مليون برميل يوميًا إلى 700 ألف برميل يوميًا خلال الوقت الحالي، وتحديدًا بعد العقوبات.