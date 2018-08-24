العقوبات على إيران ترفع أسعار النفط

المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بدعم من علامات على أن عقوبات إيران قد تكبح إنتاجها من الخام.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 1.09 دولار، أو 1.46%، لتبلغ عند التسوية 75.82 دولار للبرميل بعد أن قفزت عند أعلى مستوى لها في الجلسة إلى 76.42 دولار.

وزادت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 89 سنتًا، أو 1.31% لتسجل عند التسوية 68.72 دولار للبرميل.

وينهي الخام الأميركي الأسبوع على مكاسب تزيد عن 4.2% بعد 7 أسابيع متتالية من التراجع، في حين بلغت مكاسب برنت على مدار الأسبوع 5.5% بعد ثلاثة أسابيع من الانخفاضات في الأسعار.