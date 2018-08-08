العكايشي ممنوع من السفر

المواطن - محمد سمعه

أعلن المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي الاتحاد، قائمة الفريق والتي ستسافر إلى مدينة لندن البريطانية استعدادًا لمباراة الهلال في بطولة السوبر السعودي.

واستبعد المدرب دياز، التونسي أحمد العكايشي مهاجم الفريق من السفر إلى بريطانيا مع الفريق.

ونشر حساب الاتحاد على “تويتر” قائمة الفريق المسافر إلى لندن وجاءت مكونة من:

عساف القرني، راكان النجار، فواز القرني، ماثيو جورمان، أحمد عسيري، تياغو كارليتو، حسن معاذ، منصور الحربي، ، جوناس دي سوزا، كارلوس فيلانويفا، كريم الأحمدي، خالد السميري، فالديفيا، فهد المولد، عمار الدحيم، زياد الصحفي، جمال باجندوح.

كما شملت القائمة تواجد كل من: عمر المزيعل، محمد قاسم، جابر عيسى، عبدالرحمن الغامدي، علي الزقعان، عبدالعزيز العرياني، أليكساندر بيزيتش.