العكايشي يُعلق على رحيله من الاتحاد بهذه الصورة

المواطن - مروة نبيل

علق التونسي أحمد العكايشي على اقتراب رحيله من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بطريقته الخاصة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

واكتفى المهاجم التونسي أحمد العكايشي بنشر صورة له، عبر حسابه الخاص على “تويتر”، وهو يسجد عقب تسجيله لأحد أهدافه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ولم يكتب أي تعليق عليها.

واستبعد المدرب الأرجنتيني رامون دياز، التونسي أحمد العكايشي من قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمباراة الهلال في السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة، في أولى الخطوات نحو فسخ التعاقد معه.

وانتقل التونسي أحمد العكايشي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في صيف عام 2016، قادمًا من صفوف النجم الساحلي، لمدة 3 مواسم مع إمكانية التجديد لعام آخر، مقابل 1.7 مليون دولار.

وكان التونسي أحمد العكايشي لاعبًا أساسيًا في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تحت قيادة التشيلي خوسيه لويس سييرا، حيث إنه كان يثق في إمكانياته وقدرته على صناعة الفارق، رغم غيابه عن التهديف، ولكن يبدو أن رحيل المدرب تسبب في رحيله هو الآخر.