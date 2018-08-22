العلا تستهدف 2030 بتوسيع برنامج الابتعاث

العلا تستهدف 2030 بتوسيع برنامج الابتعاث

2018/08/22
الساعة 11:36 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - العلا

التقى محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، اليوم الأربعاء، مع طلاب برنامج الابتعاث الدولي، أحد أهم برامج العلا 2030.

وأكدت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن أبناء وبنات العلا هم حجر الزاوية في تطوير المحافظة والارتقاء بها وتراثها، لذلك تم توسيع برنامج الابتعاث؛ كأحد أهم الخطوات الرامية للوصول إلى الشكل الذي نريد أن تكون عليه العلا 2030.

ومن المقرر أن يتم إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج خلال شهر ربيع الأول الموافق نوفمبر المقبل، حيث يقدم البرنامج فرصًا واعدة لشباب وشابات العلا للالتحاق ببرامج تعليمية عالمية، وذلك عبر 300 فرصة إضافية لدراسة الماجستير والبكالوريوس والدبلوم.


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