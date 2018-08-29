بقلم : عبدالكريم الدريبي *

بعد التسليم بأمر الله والقضاء والقدر، لكن السنن الكونية قضت بأن لكل شيء بالحياة (ديني- دنيوي) سببًا، وتحتاج عوامل وواجبات حتى يكون الفوز والنجاح الدائم حليفك.

وهنا بعض نماذج مشاهدة سبب الفشل الأول هو الجهل:

يكثر بين الناس الكلام والغبطة التي تصل للحسد والحقد على الأشخاص الذين نالوا تجارة أو منصبًا أو شهرة.. وينسى هؤلاء (الفارغون- البطالون) أن التميّز أولًا يكون بتوفيق الله والجد بالعمل المتواصل بلا ملل وكلل، بلا نوم طويل ولا أكل كثير، ولا مشاهدة مسرحيات وأفلام ومباريات لأكثر من 10 ساعات باليوم! (العلم نور).

يحظى بتوفيق الله من صغره بنبوغ علمي وتميّز عالٍ في الأخلاق، وليس مستغربًا أن يجمعَ تخصصين قويين أو أكثر ويتوّج بمنصب كبير إلى جانب مهارات وتدريب الآخرين ولغتين أو ثلاث.. هذا الأخ الفاضل ساعاته اليومية 24 كأي شخص، لكن يدير الوقت جيدًا لصالحه، وطبيعي أن يعطيه الكون ما يريد… (العلم نور).

أزعج الخطابات وأهل الخير والأسر وتجاوز عدد مرات زواجه فوق العشر حالات، وفي كل مرة ينتهي الزواج لأتفه الأسباب.. ولو أنه استخار قبل أي طلاق أو استشار أو حتى سأل نفسه: هل كل هالبنات سيئات مريضات نفسيًّا!! ومُصدقًا ومستمتعًا بكلام أمه بأنه سليم مُعافى؟! ولم يسأل: لماذا يتكرر الطلاق معي؟! (العلم نور).

يرغب ويتظاهر بأن يكون من أصحاب الجنة، لكن بدون: صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صيام.. الدين الإسلامي والجنة ورحمة الله وجنته تقتضي أن تكون لمن يقوم بأوامره.. فمن خالف فهو بعيد وخاسر والعياذ بالله! (العلم نور).

يعاني الكبير من الحياة في حين أن الشقيق الصغير يستمتع بالنجاحات بسبب أخذ شهادات ودورات وعلاقات وأكثر دخلًا. الأول يستحي ويتكبر من أن يسأل أو يبحث وبالتالي فبضاعته: الحرمان من العلم والنقد الدائم والتشكي من كل شيء ويبتلى بالحديث عن الناس… (العلم نور).

تفوز البنت الكبرى بكل شيء: وظيفة.. علاقات.. لغة.. دين؛ لأنها قررت الحياة تبعًا لما قال الله ورسوله، بينما الكثيرات غارقات بمراجعة عيادات نفسية وجسدية بسبب (البُعد عن الله)! (العلم نور).

الأم التي تحرص على تربية الأبناء والاهتمام بالتربية قبل تعليمهم تجدهم ينشؤون صالحين ومتفوقين ومميزين مستقبلًا. (العلم نور).

تعاني الشقيقة الكبرى من كثرة مراجعة المستشفى في حين أن غيرها لا يوجد لهم ملف! بسبب اتباع نظام صحي وصحة نفسية عالية. وإرادة ربي قبل ذلك (العلم نور).

تجده مطمئنًا مرتاح البال مباركًا ببيته وذريته وعمله ودخله بسبب قربه لله والصلاة ومواصلة الاطلاع على كتاب الله. في حين أن ابن عمه يتخبط في كل شيء: ديون.. سجن.. مرض وسمعة سيئة. (العلم نور).

يتوفى الأخ الصغير بسبب جهل صحي وعدم الاهتمام جديًّا بنصائح الطبيب، في حين أن والده يُعمّر إلى فوق الـ90! (العلم نور).

* إعلامي – وباحث اجتماعي