العمري يقف على جاهزية مصادر التغذية الكهربائية لقطار المشاعر

المواطن - المشاعر المقدسة

تفقد المهندس عبدالسلام بن راشد العمري، رئيس القطاع الغربي في الشركة السعودية للكهرباء المشرف العام على الخطة التشغيلية الكهربائية لحج هذا العام 1439هـ، محطتي تحويل منى القطار بقدرة 134 ميجا فولت أمبير، و”عرفات القطار” بقدرة 134 ميجا فولت أمبير، وذلك للوقوف على جاهزية المحطتين لتغذية قطار المشاعر المقدسة قبل ساعات قليلة من بدء نفرة حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى في يوم التروية.

وصرح العمري، خلال جولته التفقدية يرافقه عدد من مسؤولي الشركة، بأن الخطة التشغيلية الكهربائية لـ”السعودية للكهرباء”- كدأبها كل عام- تحرص على ضمان أعلى معايير الموثوقية لمصادر التغذية الكهربائية الخاصة بقطار المشاعر المقدسة، خاصة وأن العام الماضي شهد تسجيل أقصى حمل ذروي لقطار المشاعر بقدرة 72 ميجا وات.

وأعرب المشرف العام على الخطة التشغيلية للحج في “السعودية للكهرباء” عن استعداد الشركة لكافة الأحمال الكهربائية المتوقعة لقطار المشاعر المقدسة هذا العام، وأن الشركة لديها فائض في قدرات التوليد المتاحة بالمنطقة الغربية يصل إلى 4839 ميجا وات بنسبة 22.2%، وأن إجمالي قدرات التوليد المتاحة في المنطقة الغربية يبلغ 21751 ميجا وات، في ظل توقعات الشركة بأن يصل الحمل الذروي هذا العام 17791 ميجا وات.

يُذكر أن “السعودية للكهرباء” استنفرت أكثر من 1500 من الكوادر الوطنية ومنسوبي الشركة لتشغيل المنظومة الكهربائية في مجال التوليد والنقل الكهربائي والتوزيع في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، بهدف تقديم خدمة كهربائية موثوقة وآمنة لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام، كما تم إدخال ثلاثة عشر مشروعًا كهربائيًّا جديدًا الخدمة ضمن جهود الشركة لتطوير الشبكة الكهربائية بالمشاعر المقدسة في مجال النقل الكهربائي والتوزيع.