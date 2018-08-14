العمل مستمر بـجوازات عسير خلال إجازة عيد الأضحى

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

أوضح مدير جوازات منطقة عسير اللواء سعد بن إبراهيم الخالدي استمرار العمل بالإدارة في أبها والمحافظات التابعة لها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك من خلال استقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية والتي لا يمكن تأجيلها أو تنفيذها عبر خدمات الجوازات الإلكترونية وكذلك تسليم جوازات السفر للسعوديين المنفذة من خلال خدمة أبشر.

وأضاف الخالدي أن ذلك يأتي إنفاذاً لتوجيهات سمو وزير الداخلية وبإشراف مباشر من مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى.

وأوضح اللواء الخالدي أن جوازات عسير والإدارات والشُّعَب التابعة لها ستستمر بتقديم خدماتها للمستفيدين الذين لديهم حالات طارئة تستدعي إنجازها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك داعيًا جميع المواطنين والمقيمين للتسجيل والاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية (أبشر، مقيم) والتي يمكن عن طريقها تنفيذ معظم الخدمات دون الحاجة لمراجعة الجوازات.