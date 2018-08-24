العميد يكشف أوراقه لـ مباراة الاتحاد والوصل

المواطن - جدة

كشف المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي الاتحاد، عن تشكيل فريقه لمواجهة نادي الوصل الإماراتي في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية لكرة القدم.

وجاء تشكيل نادي الاتحاد لمباراة الوصل مكونًا من:

في حراسة المرمى: عساف القرني.

في خط الدفاع: منصور الحربي، عمار الدحيم، أحمد عسيري، حسن معاذ.

في خط الوسط: كارلوس فيلانويفا، كريم الأحمدي، جوناس دي سوزا، عبدالرحمن الغامدي.

في خط الهجوم: بيزيتش، رومارينيو.

يذكر أن نادي الاتحاد يسعى للفوز وتحقيق نتيجة إيجابية قبل خوض مباراة العودة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان العميد خسر لقب السوبر السعودي، يوم السبت الماضي أمام نادي الهلال بنتيجة هدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب لوفتوس رود في مدينة لندن البريطانية.

سجل اللاعب المغربي كريم الأحمدي، هدف نادي الاتحاد الوحيد في شباك الحارس العماني علي الحبسي في مباراة الهلال ببطولة السوبر السعودي يوم السبت الماضي.

جاء المدرب رامو دياز لتدريب نادي الاتحاد، خلفًا للمدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا والذي رحل عن تدريب العميد بعد التتويج والفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم في الموسم الماضي.

تعاقد الاتحاد مع اللاعب رومارينيو من صفوف نادي الجزيرة الإماراتي، لدعم الصفوف الأمامية للعميد للموسم الجديد.