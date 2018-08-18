العناية الإلهية تنقذ حاجًا إفريقيًا توقف قلبه بالحرم المكي

المواطن - مكة المكرمة

أسهمت جهود فرق الهلال الأحمر السعودي بعد عناية الله عز وجل في إنقاذ حياة حاج إفريقي يبلغ من العمر 55 عامًا، توقف قلبه إثر أزمة قلبية حادة.

وتلقت الفرق الإسعافية المتمركزة عند باب الملك عبد العزيز في المسجد الحرام الحرم المكي الشريف بلاغًا في تمام الساعة الثامنة صباح اليوم عن وجود حالة مصابة بالحرم، وعلى الفور تحركت الفرقة الإسعافية إلى موقع الحالة، وتبين أنه يعاني من توقف كامل للقلب وانقطاع التنفس، بحسب وكالة “واس”.

وباشرت الفرقة الإسعافية عملها بإجراء عمليات الإنعاش القلبي الرئوي من خلال الصدمات الكهربائية المتكررة، حتى تجاوبت الحالة بفضل الله وعاد النبض للمريض.