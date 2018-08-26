العنكبوت الفرنسي جاهز للتحدي

المواطن - محمد سمعة

وصل اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم نادي الهلال الجديد إلى مقر الزعيم بالأمس وذلك تمهيدًا لدخوله في تدريبات الهلال قبل انطلاق بطولة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الجديد 2018-2019.

وكان الهلال تعاقد مع بافيتيمبي جوميز لمدة موسمين قادمًا من نادي جالطة سراي التركي من أجل تقوية وتعزيز الصفوف الهجومية للزعيم.

ومن المعروف عن جوميز سرعته الرهيبة في إحراز الأهداف، بجانب لدغاته القاتلة وقدرته على تسجيل الأهداف من أنصاف الفرص.

وكان جوميز حصد لقب هداف الدوري التركي في الموسم الماضي برصيد 28 هدفًا، مما يثبت أنه رغم تقدمه بالعمر ولكن اللاعب لا يزال قادرًا على العطاء.

يذكر أن اللاعب بافيتيمبي جوميز وُلد في عام 1985 في فرنسا لعائلة من أصول سنغالية، ولكن اللاعب فضل تمثيل منتخب فرنسا والذي لعب معه لمدة خمس سنوات من عام 2008 حتى عام 2013.

يرغب جوميز في أن يُتوج بلقب هداف الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الجديد، لتكون المرة الأولى له بعد انضمامه لنادي الهلال.

وبعد تعاقد الهلال مع جوميز وعموري واللاعب البيروفي أندري كاريلو، سيكون هجوم الزعيم ناريًا للغاية خاصة مع تواجد الجناح كارلوس إدواردو، ومن المتوقع كذلك لنادي الهلال إحراز مزيد من الأهداف في الدوري السعودي في موسمه الجديد.

شارك أندري كاريلو مع منتخب بيرو في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا حيث ودع منتخب بيرو البطولة من الدور الأول.

من المعروف عن جوميز احتفاله بالزحف على الأرض مثل العنكبوت عند إحراز أي أهداف.