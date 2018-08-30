العواد عن قرار ولي العهد: خالص الشكر لتحقيق رغبة المجتمع الرياضي

المواطن - مروة نبيل

وجه وزير الإعلام، الدكتور عواد بن صالح العواد، الشكر إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتوجيهاته بنقل الدوري على القناة الرياضية السعودية مجانًا.

وكتب العواد عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “بعدد الأمنيات وأحلام الشباب، خالص الشكر والامتنان لمقام سمو سيدي ولي العهد (حفظه الله*، على توجيهه الكريم بتحقيق رغبة المجتمع الرياضي في مشاهدة دوري محمد بن سلمان للمحترفين، مجانًا”.

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ قد أعلن عن نقل منافسات الدوري مجانًا للجماهير على القناة الرياضية السعودية، وتابع: أما النقل بمميزات الباقات الإضافية فيمكن الاشتراك بها عن طريق stc حفظك الله سيدي جعلها تبطي سنينك”.

ولاقى قرار ولي العهد قبولًا واسعًا، حيث دشنت الجماهير هاشتاقًا يحمل اسم شكرًا الأمير محمد بن سلمان للإشادة بقراره بنقل الدوري بالمجان، وشهد تفاعلًا كبيرًا، وبات ضمن قائمة الأكثر تداولًا في المملكة على موقع التدوينات القصيرة.