العواد ناعيًا الأديب الحميد: خدم تاريخ عسير وأثرى المكتبة العربية بمؤلفاته وكتاباته

المواطن - الرياض

نعى وزير الإعلام عواد بن صالح العواد الأديب محمد الحميد، الذي وافته المنية يوم أمس الثلاثاء.

وقال العواد في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “خالص العزاء في وفاة الأديب محمد الحميد، رحمه الله، فقد خدم تاريخ وتراث منطقة عسير وأثرى المكتبة العربية بمؤلفاته وكتاباته التي انتفع بها كثيرون”.

وأضاف وزير الإعلام: “نسأل الله له الثواب والمغفرة، وأن يلهم ذويه الصبر ويكتب لهم الأجر”.