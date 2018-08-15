العواد ناعيًا الأديب الحميد: خدم تاريخ عسير وأثرى المكتبة العربية بمؤلفاته وكتاباته

المواطن - الرياض
نعى وزير الإعلام عواد بن صالح العواد الأديب محمد الحميد، الذي وافته المنية يوم أمس الثلاثاء.
وقال العواد في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “خالص العزاء في وفاة الأديب محمد الحميد، رحمه الله، فقد خدم تاريخ وتراث منطقة عسير وأثرى المكتبة العربية بمؤلفاته وكتاباته التي انتفع بها كثيرون”.
وأضاف وزير الإعلام: “نسأل الله له الثواب والمغفرة، وأن يلهم ذويه الصبر ويكتب لهم الأجر”.
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