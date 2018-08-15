العواد ناعيًا الأديب الحميد: خدم تاريخ عسير وأثرى المكتبة العربية بمؤلفاته وكتاباته

العواد ناعيًا الأديب الحميد: خدم تاريخ عسير وأثرى المكتبة العربية بمؤلفاته وكتاباته

2018/08/15
الساعة 11:06 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نعى وزير الإعلام عواد بن صالح العواد الأديب محمد الحميد، الذي وافته المنية يوم أمس الثلاثاء.

وقال العواد في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “خالص العزاء في وفاة الأديب محمد الحميد، رحمه الله، فقد خدم تاريخ وتراث منطقة عسير وأثرى المكتبة العربية بمؤلفاته وكتاباته التي انتفع بها كثيرون”.

وأضاف وزير الإعلام: “نسأل الله له الثواب والمغفرة، وأن يلهم ذويه الصبر ويكتب لهم الأجر”.


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