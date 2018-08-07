العواد ينعى الإعلامي عبدالرحمن المصيبيح: صاحب قلم متميز

المواطن - الرياض

‏نعى وزير الإعلام عواد بن صالح العواد، الإعلامي عبدالرحمن المصيبيح الذي وافته المنية أمس الاثنين.

وقال العواد في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “نتقدم بخالص العزاء إلى أسرته والوسط الإعلامي كافة”.

وأضاف ندعو له بالعفو والمغفرة، سائلين الله أن يلهم ذويه الصبر ويكتب لهم الأجر. فقد كان صاحب قلم متميز أثرى الساحة الإعلامية بعطائه وحيويته، وترك بصمة في مسيرة العمل الصحفي.