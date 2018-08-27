العيادة الطبية التابعة لضيوف برنامج الملك تقدم 1500 حالة علاجية بالمدينة

المواطن - واس

استقبلت العيادة الطبية التابعة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين بالمدينة المنورة أكثر من 1500 حالة طبية، منذ قدوم الحجاج إلى المدينة المنورة، تم فحصها من قبل أطباء العيادة وتقديم العلاج لها من الصيدلية المخصصة للضيوف والتي تتوفر فيها جميع أنواع الأدوية.

وبينت العيادة أن أكثر الحالات التي تم علاجها هي التهاب الشعب الهوائية وحالات الصداع والتعب العام وبعض المراجعين من مرضى القلب والسكر والضغط وتم علاجها أو توجيهها إلى المستشفيات الجاهزة لاستقبالهم على مدار 24 ساعة، ولم يتم اكتشاف أي حالة وبائية ولله الحمد.

وأوضحت الفحوصات أن الأكثر الأعراض هي أعراض عادية كارتفاع درجة الحرارة والضغط والسكر والتهابات بسيطة، كما تم تحويل 16 حالة إلى مستشفيات المدينة المنورة لعنايتهم بشكل أكبر.

وتبذل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرفة على العيادة الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة أقصى الجهود من أجل رعاية وراحة ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الذين استضافهم البرنامج والبالغ عددهم 5400 حاج وحاجة من (95) دولة حول العالم خلال هذا العام الجاري لأداء فريضة الحج على نفقة خادم الحرمين الشريفين، وتقديم خدمات صحية من أجل حماية الضيوف ووقايتهم من الأمراض وصرف أدوية مجانية بعد الكشف عن الحالة بالتعاون مع وزارة الصحة لتوفير أطباء مميزين لخدمة ضيوف خادم الحرمين.



يُذكر أن العيادة الطبية يعمل فيها أكثر من 12 طبيبًا وطبيبة و15 ممرضًا وممرضة يعملون على مدار الـ24 ساعة لتقدم الخدمات الصحية لضيوف خادم الحرمين الشريفين حتى ينعمون براحة وأمان في المملكة.