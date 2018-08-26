العين يُعاني هذا الموسم

المواطن - مروة نبيل

العين كان يُمني النفس ببداية منافسات الموسم الرياضي الجديد بالحصول على بطولة، لمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة، ولكن فشل الفريق البنفسجي في التتويج بلقب كأس السوبر الإماراتي بعد خسارته أمام الوحدة بركلات الجزاء.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين مباراة الوحدة بشكل متراجع للغاية، ليستقبل هدفًا مبكرًا بعد مرور 4 دقائق فقط على انطلاق اللقاء، عن طريق النجم إسماعيل مطر، قبل أن يُعزز المغربي مراد باتنة تقدم فريقه في الدقيقة السادسة.

وأحرز سبيستيان تيغالي الهدف الثالث في شباك العين في الدقيقة 38 من اللقاء الذي أُقيم على إستاد الدفاع الجوي في القاهرة، لينتهي الشوط الأول من مباراة السوبر الإماراتي بتأخر الفريق البنفسجي بثلاثية دون رد.

وانتفض لاعبو العين في الشوط الثاني ونجحوا في تسجيل ثلاثية عن طريق ماركوس بيرغ، إبراهيم دياكي وكايو في الدقائق 62، 73 و77، ليتم اللجوء إلى لعب ركلات جزاء، التي ابتسمت لفريق الوحدة، ليتوج بلقب كأس السوبر الإماراتي.

وأثارت مباراة العين والوحدة في السوبر الإماراتي قلق الجماهير العيناوية، فعلى الرغم من عودة الفريق في الشوط الثاني، إلا أن الأداء لم يكن مقنعًا؛ ولم يستطع حسم اللقاء والتتويج بالكأس، ليستمر مسلسل تراجع المستوى هذا الموسم.

وودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي منافسات بطولة كأس العرب للأندية الأبطال من دور الـ32، على حساب وفاق سطيف الجزائري، لتُمني الجماهير النفس بالمنافسة على البطولات الأخرى، ولكن خسر البنفسجي ثاني ألقابه أمام الوحدة.