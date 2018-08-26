الغبار يضرب الرياض لأكثر من 6 ساعات

المواطن - الرياض

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة الرياض، وتحديدًا الخرج والرياض وحوطة بني تميم والأفلاج والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الأرصاد، في تنبيه متقدم لها، أن الحالة عبارة عن استمرار النشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار؛ ما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة بدأت في تمام التاسعة و30 دقيقة مساء اليوم الأحد، وتنتهي في تمام الرابعة صباح يوم غد الاثنين.